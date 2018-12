Consiglio regionale, approvato piano per servizio civile 2018-2020

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione 91 sul programma per il servizio civile regionale 2018-20. La nuova programmazione triennale mantiene la rotta già individuata nella programmazione precedente indicando i medesimi target giovanili in considerazione degli ottimi risultati ottenuti nel triennio 2015-2017. Nel servizio civile regionale verranno quindi coinvolti i seguenti target giovanili.

Nel servizio civile verranno quindi coinvolti 1) Giovani della fascia d’età dai 18 – 29 anni nella condizione di “neet” acronimo di “Not in education, employement and training” ovvero fascia di giovani che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione. Per questo target è in fase di avvio il Programma Garanzia Giovani fase 2 , che metterà a disposizione per la Misura 6, Servizio civile nel prossimo biennio un milione e 400 mila euro 2) Giovani della fascia d’età dai 16 – 18 anni nella realizzazione di percorsi scolastici attivati con gli Istituti di Istruzione e Centri di formazione per sensibilizzare gli studenti sui temi della gestione non violenta dei conflitti, della solidarietà, dell’inclusione e dell’educazione civica 3) Giovani della fascia d’età dai 16-29 anni sottoposti a restrizione della libertà personale vengono inseriti in percorsi che forniscono gli strumenti per rileggere i reati perpetrati alla luce di una nuova chiave interpretativa con un’ottica quindi volta alla riduzione sensibile della recidiva.

E’ stato inserito un nuovo target, giovani dai 16 ai 29 anni che non rientrano nei target precedenti ma che potrebbero essere inseriti in sperimentazioni ritenute utili nel prossimo triennio a seguito di particolari necessità anche contingenti al momento non individuabili. Tutti i target verranno coinvolti in appositi progetti realizzati dagli Enti di servizio civile, pubblici e privati. Gli obiettivi indicati nella programmazione sono: favorire l’allargamento del servizio civile in settori strategici per la Regione quali la salvaguardia del suolo e la protezione civile; introdurre modalità di valutazione di impatto della politica sui giovani e sul territorio, valorizzare il “sistema del Servizio civile Regionale” ; promozione di protocolli di intesa con ordini professionali e organizzazioni datoriali per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani inseriti nei percorsi di servizio civile.