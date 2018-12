Consegnata ai vigili del fuoco di Cairo una nuova tavola spinale per i soccorsi

Cairo Montenotte. Una nuova e funzionale tavola spinale in dotazione del distaccamento cairese dei vigili del fuoco per i soccorsi in emergenza.

Questo il dono natalizio acquistato dai radioamatori del Club Ligure Savona sezione Val Bormida, Marta Lagreca del bar La Boccia e i volontari della Protezione civile di Carcare, che hanno consegnato ai pompieri il presidio utilizzato per l’estricazione, immobilizzazione, raccolta e brevi spostamenti di vittime di trauma.

Un pensiero gradito che va a beneficio di tutta la valle dove operano i vigili del fuoco di Cairo.