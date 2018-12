Varazze. Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 10:30, a Varazze, si terrà la tradizione cerimonia del “Confeugo”, quest’anno spostata in piazza S. Ambrogio, organizzata dall’Associazione U Campanin Russu con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Associazione Sacre Rappresentazioni di S. Caterina da Siena e la Confraternita N.S. Assunta.

Il corteo, in costume del ‘300, partirà dall’Oratorio N.S. Assunta, percorrendo via Malocello e piazza Beato Jacopo, per confluire quindi in piazza S. Ambrogio, dove avverrà lo scambio degli auguri, i tradizionali “mugugni” con il discorso ufficiale dell’Abate del contado e del popolo, la risposta del Sindaco (Poestae) e il successivo rito propiziatorio dell’accensione del ceppo di alloro, dal fumo del quale si trarranno auspici per l’anno nuovo.

Foto 2 di 2



La cerimonia si concluderà con l’offerta ai presenti del pane spezzato, del pandolce e noci portate in dono dal sindaco.

Il “Natale Väzin” è il secondo evento in programma nella giornata di sabato 22 dicembre. La tradizionale manifestazione si terrà alle ore 15.30 nell’Oratorio N.S. Assunta, con anche la partecipazione dei bambini, i quali si cimenteranno in canti, recita di poesie e tanto altro ancora, per festeggiare la nascita del Redentore in una gaia e rasserenante atmosfera di fraternità.

Cittadini e ospiti sono caldamente invitati a questa caratteristica e storica manifestazione, di riallaccio alle radici popolari della Liguria, che si concluderà con “’na fetta de pandoçe e ‘n gotto de moscato” in amicizia.