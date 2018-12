Concorso pianistico “Città di Albenga”, i risultati: tra i migliori una bambina di appena 6 anni

Albenga. Davvero altissimo quest’anno il livello dei partecipanti delle categorie giovanili del concorso pianistico “Città di Albenga”, diretto dalla dottoressa Isabella Vasile, affezionata allieva della compianta prof.ssa Maria Silvia Folco. La giuria, composta da Vovka Ashkenazy, Debora Brunialti, Gianfranco Carlascio, Pierluigi Camicia e Sabrina Lanzi è stata messa dura prova dalla bravura dei partecipanti.

Nella categoria Pulcini si è distinta Caterina Di Molfetta, di appena 6 anni, primo premio assoluto con punti 99, seguita da Kesy Zheng e da Bianca De Toni, primi premi rispettivamente con 98 e 95 punti. La categoria A ha avuto un primo premio assoluto con punti 99 assegnato a Susanna Cosulich, seguita dal primo premio Gabriele Rizzo con 98 punti. Anche la categoria B avuto buoni risultati: si sono distinti Sakura Rosa Mandaglio con punti 93 e Alex Giannelli con punti 91. La categoria C è stata una vera e propria rivelazione con quattro primi è un primo assoluto: Andrea De Nicolò e Oganyan Maya entrambi con punti 95, Edoardo Crepaldi con punti 96, Massimo Urban con punti 97 e Nicolas Giannelli, primo assoluto con 98 punti. La categoria D è stata dominata Matteo Pomposelli, primo assoluto con 99 punti.

Così ha commentato l’assessore Alberto Passino: “Il concorso pianistico in questi anni è cresciuto e di questo siamo orgogliosi perché è espressione oltre che di un lavoro serio e programmato, anche di un evento espressione di un turismo culturale di cui Albenga è leader grazie anche al suo patrimonio storico artistico. Vorrei ringraziare pubblicamente tutto il personale dell’ufficio turismo e cultura e la dottoressa Vasile, per il lavoro svolto in questa 31’ edizione, definita da molti come un vero successo. Domani avremo i risultati della categoria E e i nomi dei finalisti dell’attesissima Eccellenza”.

Infine la sera del 29 avrà luogo, presso l’Auditorium San Carlo alle ore 21:30, il concerto dei vincitori di queste categorie, della sezione amatoriale, e di quella di composizione. L’ingresso al pubblico sarà totalmente gratuito. Le audizioni si terranno sempre presso l’auditorium San Carlo. Per informazioni è possibile visitare il sito www.concorsopianisticoalbenga.it.