Concerto di Natale a Varazze con il Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine

Varazze. Dopo gli ultimi grandi successi ottenuti dal Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine in terra francese, stasera è in programma il concerto in occasione del gemellaggio tra la città di Varazze e quella di Roussillon.

L’appuntamento è alle 21, presso l’Oratorio di San Giuseppe e della SS. Trinità, dove si terrà il tradizionale “Concerto di Natale”, organizzato dal Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, con la partecipazione del Tenore Silvano Santagata, accompagnati al pianoforte e all’organo dal Maestro Mauro Cossu, diretti dal Maestro Giovanni Musso.

L’evento, giunto alla XXVI edizione, è organizzato con il patrocinio del Comune di Varazze e proporrà a turisti e varazzini un programma molto interessante, con i tradizionali brani natalizi, celeberrime arie e cori lirici. Ingresso libero.