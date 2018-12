Con 5 giorni di ferie se ne potranno fare 12 di vacanza: ecco il calendario di ponti e feste 2019

In Rete li hanno già battezzati gli “splendidi 12”. Sono i giorni di relax dal lavoro che, grazie alla vicinanza di due ponti, aggiungendo “solo” cinque giorni di ferie permetteranno di godersi quasi due settimane di vacanza tra Pasqua e il 1° maggio. E’ questa una delle poche buone notizie se si guarda al calendario completo di ponti e feste del 2019.

L’anno che sta per iniziare, infatti, non sarà particolarmente ricco di ponti “strategici” visto che diverse festività cadranno di domenica “bruciando”, di fatto, la possibilità di saltare giornate lavorative.

In dettaglio, ecco cosa dobbiamo aspettarci dal 2019: non si parte benissimo perché con l’Epifania domenicale, bisognerà aspettare fino a Pasqua e Pasquetta per un nuovo ponte.

Pasqua cade tardi, il 21 aprile, segue Pasquetta e poi ci sono due giorni lavorativi fino al 25 aprile, che nel 2019 è di giovedì. Per chi deciderà di fare il ponte “Pasqua + 25 aprile” sarà possibile fare sei giorni di vacanza. Non male. Se qualcuno deciderà di aumentare il relax, aggiungendo venerdì 26 aprile, i giorni di ferie diventerebbero 9 (dal 20 al 28 aprile). Qui arriva l’opportunità di fare un maxi ponte: chi potrà prendere altri due giorni di ferie sarà lontano dall’ufficio fino al 1° maggio 2019, festa dei lavoratori. In totale 12 giorni di vacanza, più che sufficienti per un bel viaggio in Italia o all’estero.

A quel punto, fino all’estate, conviene smettere di guardare il calendario. Il 2 giugno, festa della Repubblica, infatti cade di domenica. Ferragosto, 15 agosto 2019, sarà invece di giovedì e quindi, aggiungendo un solo giorno di ferie, si potrà fare una mini vacanza estiva di quattro giorni.

Buone notizie arrivano dal ponte di Ognissanti: il 1° novembre cade di venerdì e allora il weekend lungo è assicurato. Come il 2 giugno, invece, anche l’8 dicembre è domenica, quindi niente Ponte dell’Immacolata.

Il 2019 si chiuderà poi con Natale e Santo Stefano mercoledì e giovedì. Anche in questo caso, con un solo giorno di ferie, il venerdì, ci si potrà godere cinque giorni di vacanza.

Questo il riepilogo di ponti e feste 2019:

1 gennaio 2019, Capodanno – martedì

6 gennaio, Epifania – domenica

21 aprile, Pasqua – domenica

22 aprile, Pasquetta: lunedì

25 aprile, festa della Liberazione – giovedì

1 maggio, festa del lavoro – mercoledì

2 giugno, festa della Repubblica – domenica

15 agosto, Ferragosto – giovedì

1 novembre, Ognissanti – venerdì

8 dicembre, Immacolata concezione – domenica

25 dicembre, Natale – mercoledì

26 dicembre, Santo Stefano – giovedì

31 dicembre, San Silvestro – martedì