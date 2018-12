Comitato Genitori Savona, rinnovate le cariche del direttivo

Savona. Il Comitato Genitori Savona, come previsto dallo statuto, ha da poco rinnovato le cariche del Direttivo e alla sua guida si registra il passaggio di testimone tra Lorena Brignone e Novella Placenti.

“Sostanzialmente la squadra rimane la solita, un gruppo ben collaudato di mamme e papà che credono nell’impegno civile e dedicano un po’ del loro tempo agli interessi della collettività” spiegano dal Comitato da dove aggiungono: “Lorena, presa anche da altri progetti, ha preferito fare un passo indietro e pur rimanendo parte attiva del Comitato ha deciso di lasciare spazio ad altri ‘colleghi'”.

“Il Comitato ha da sempre voluto essere il più presente possibile sul territorio e con questo spirito alcuni dei nostri genitori si sono candidati a membro dei Consigli di Istituto dei comprensivi savonesi, riuscendo ad essere eletti nella metà. Negli altri due sono invece entrati nel Consiglio genitori comunque a noi molto vicini. L’obiettivo è quello di essere messi al corrente tempestivamente delle problematiche organizzative scolastiche che riguardano i nostri figli nella delicatissima fascia d’età che va dai 3 ai 13 anni” aggiungono dal direttivo.

“Inoltre, altri genitori sono entrati a far parte del Comitato Mensa per vigilare sulla qualità del servizio di ristorazione scolastica. La voglia di fare non ci manca e siamo sempre pronti a dare il meglio di noi ogni volta che serve” concludono dal Comitato Genitori Savona.