Coldiretti porta la “Educazione alla Campagna Amica” nelle scuole

Liguria. Da diversi anni Coldiretti ha avviato l’attività “Educazione alla Campagna Amica” che vede impegnati, su tutto il territorio nazionale, gli operatori dell’organizzazione in stretta collaborazione con il mondo della scuola.

“Quello di ‘Educazione alla Campagna Amica’ è un progetto che ha l’obiettivo principale di stabilire un rapporto con il mondo della scuola e dell’istruzione, dalla scuola materna all’università, relativamente ai contenuti e ai valori del mondo agricolo, con particolare attenzione all’educazione ambientale ed alla sana alimentazione – affermano Marcello Grenna e Simone Moroni, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Savona – Riteniamo che all’interno del mondo agricolo siano presenti valori ormai consolidati e riconosciuti quali: cultura, tradizione e storia. Nell’agricoltura ha le radici la nostra identità nazionale ed il senso di appartenenza al territorio. In pratica, sono questi i valori ed i contenuti cardine che intenderemmo comunicare con il progetto ‘Educazione alla Campagna Amica’. Coldiretti, partendo dalle nuove generazioni, intende offrire il suo contributo di crescita per una società migliore”.

Chiudono Grenna e Moroni: “A tal riguardo, abbiamo ottenuto per l’anno scolastico 2018/2019 la collaborazione degli istituti scolastici di Albissola, Celle Ligure, Stella, Varazze e Savona Villapiana al fine di avviare un’attività di conoscenza della progettualità di Coldiretti attraverso il coinvolgimento degli studenti, delle nostre Fattorie Didattiche, dei Mercati e delle Botteghe di Campagna Amica, dove si trovano le eccellenze agroalimentari che, in tali contesti, vengono espressi e valorizzati al meglio.”

Il progetto ha preso il via con la visita della classe 1B di Albissola Marina all’azienda agricola Paolo Calcagno a Celle Ligure. Gli studenti, coordinati dalla professoressa Lucia Bosoni e dal vice direttore di Coldiretti Roberto Minuto, hanno potuto così prendere contatto diretto con una delle realtà agricole professionalmente più elevate del Savonese e della Liguria. Il programma di lavoro della 1B prevede lo studio dei diversi utilizzi dell’acqua ad uso irriguo, delle modalità di utilizzo di fonti di energia e calore e,dal punto di vista sociologico, la valutazione della sostenibilità aziendale comparata al livello di integrazione di mano d’opera comunitaria ed extra comunitaria.

L’esperienza vissuta presso l’azienda di Paolo Calcagno produttrice di Basilico Dop, che viene esportato anche nel Regno Unito ed in Francia, ha potuto ampiamente soddisfare le aspettative degli alunni che hanno visto il funzionamento di una moderna caldaia a cippato,oltre a verificare i momenti di raccolta rigorosamente manuale, del basilico in serra da parte dei dipendenti (multietnici) dell’azienda ed il funzionamento degli impianti di irrigazione in serra.

Il secondo appuntamento si è tenuto in aula lo scorso 14 dicembre, con la classe 3B con il professor Carlo Benelli ed il vice direttore Roberto Minuto che hanno affrontato il tema del “Dissesto idrogeologico” in un incontro molto partecipato dagli alunni e sicuramente produttivo. Il programma di lavoro delle classi di Albissola Mare prevede quindi un’attività con la classe 1B sulle seguenti tematiche “Immigrazione e processo di integrazione in agricoltura” e “Acqua come risorsa per la produzione agricola”; con la classe 2B su “Alimentazione” e “Le trasformazioni agronomiche operate dall’uomo” ed infine con la classe 3B su “Dissesto idrogeologico” e “ Tipologie di agricoltura ed allevamento”.

I suddetti programmi saranno svolti fino al termine della anno scolastico tramite una serie di visite aziendali ed una serie di una decina di incontri in classe al termine dei quali verrà predisposta una pubblicazione riepilogativa di queste interessanti esperienze formative.