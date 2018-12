Cie ad Albenga, sopralluogo del Ministero. Cangiano: “Non informato, la nostra posizione resta contraria”

Albenga. Si torna a parlare dell’ipotesi Cie ad Albenga? La conferma pare arrivare da un sopralluogo effettuato questa mattina da persona del Ministero dell’Interno che avrebbe visionato l’area dell’ex polveriera di Campochiesa e la caserma Piave.

Sulla vicenda del Cie ad Albenga si era già sollevato un ampio e lungo dibattito, che sembrava escludere nel comprensorio ingauno la presenza del Centro, invece pare il sito albenganese rimanga tra le possibili opzioni.

Sulla vista del personale del Ministero dell’Interno, trapelate in queste ore, IVG.it ha interpellato il sindaco Giorgio Cangiano: “Ho ricevuto anch’io alcune segnalazioni in tal senso, ma l’amministrazione comunale non è stata avvisata o informata. Non abbiamo conferme e non ho ricevute forme di comunicazioni da altri organi istituzionali” sottolinea il primo cittadino albenganese.

E sulla possibile realizzazione di un Centro Identificazione ed Espulsione il sindaco Cangiano chiarisce ancora una volta la sua posizione: “Al di là di sopralluoghi o visite ministeriali, il sottoscritto e l’amministrazione comunale sono contrari ad ogni ipotesi di un Cie ad Albenga e continueremo ad opporci a questa possibilità che sarebbe dannosa per la comunità ingauna” conclude.