Cie ad Albenga, Cangiano conferma il no dell’amministrazione: “Posizione ribadita al Prefetto”

Albenga. “In relazione a quanto emerso da alcuni organi di stampa su sopralluoghi effettuati in questi giorni nella ex caserma Piave e nell’ex Polveriera di reg. Pratogrande per la valutazione dell’apertura di un Cie ad Albenga ho richiesto notizie al Prefetto ribadendo l’assoluta e ferma contrarietà dell’amministrazione comunale e della cittadinanza”. Così il sindaco Giorgio Cangiano risponde in maniera chiara alle voci degli ultimi giorni.

Il primo cittadino ribadisce che l’amministrazione comunale non intende aprire alla possibilità che in città venga allestito un centro di identificazione ed espulsione: “C’è contrarietà sia per quanto riguarda la Piave sia per l’ex Polveriera che per ogni altra zona di Albenga viste le problematiche che stiamo affrontando in termini di sicurezza. Il Prefetto mi ha comunicato che assumerà le opportune informazioni”.

“Come Amministrazione saremo sempre decisi e determinati a contrastare scelte che risulterebbero scellerate ed inaccettabili per la nostra città” conclude Cangiano.

