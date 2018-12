Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Mario “Marietto” Pera, 70 anni, tifoso storico della Rari Nantes Savona, vice presidente dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili provinciale ed attivo nel sindacato.

L’ultimo saluto sarà dato domani mattina (1° gennaio), alle 11, nella chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech e Marietto, come ha epsressamente richiesto lui, indosserà la tuta della sua amata Rari.

La notizia della scomparsa di Pera ha suscitato profonda commozione in città dove era molto conosciuto, amato e stimato. Anche il sindaco Ilaria Caprioglio ha voluto ricordarlo con un post su Facebook: “Ti sei arreso dopo aver combattuto l’ultima battaglia, dopo aver vissuto una vita difficile sempre con un sorriso per tutti. Perché il segreto della vita è questo: donare sempre un sorriso agli altri nonostante dolori e difficoltà. Ti mando un ultimo bacio Marietto, ci mancherai”.

Anche l’assessore Maurizio Scaramuzza ha scritto parole molto affettuose per salutare Marietto: “Mille pensieri mi passano per la testa,da quando,piccolo giocavamo a pallone insieme e con quell’andatura correvi dietro ad un pallone e mi chiedevo come diavolo facessi,a quando ti mettevi a suonare la fisarmonica sul terrazzo alla Gammellona..quanti momenti vissuti insieme,praticamente una vita.. non ti ho mai considerato uno zio ma un fratello,un pezzo della mia vita che ora se ne è andato.. non ce la facevi più,e nemmeno io ce la facevo più a vederti così..ti sei arreso dopo 70 anni,ma hai lottato nel vero senso della parola tutta la vita,te la sei goduta con tutte le difficoltà che avevi. Sono felice di essere stato al tuo fianco..Ti voglio bene Zio”.