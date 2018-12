Chocolate&Run e Chicchiricchì Run: due appuntamenti golosi domenica a Finalborgo

Finale Ligure. Tempo di premiazioni e di allenamento di gruppo domenica 9 dicembre a Finalborgo, durante il consueto appuntamento di Cioccolato a Palazzo, che avrà inizio sabato 8 all’interno del complesso monumentale di Santa Caterina nell’Oratorio de’ Disciplinanti.

Chocolate&Run prevede una giornata tutta all’insegna del trail e del running ed inizierà alle ore 9 con la Chicchiricchì Run del Cioccolato con partenza e arrivo in piazza Santa Caterina, direttamente dagli spazi espositivi della manifestazione dolciaria.

La Chicchiricchì Run è, come ormai tutti sanno, l’allenamento di gruppo per eccellenza, senza classifica, senza tempo e senza premiazioni, ma con ricchi premi ad estrazione e colazione per tutti al termine degli 8 chilometri per i runners ed i 6 chilometri per i walkers in un percorso che da Finalborgo arriverà all’interno del porto di Finale Ligure e ritorno.

La partenza, solitamente all’alba o alle prime ore di luce, è stata posticipata alle 9 per permettere a tutti, runners, walkers, famiglie con bimbi, di potervi prendere parte; un allenamento in allegria, a ridosso delle festività, organizzato dall’Asd RunRivieraRun per il progetto Socializzazione e Benessere, gli obiettivi primari dell’associazione podistica finalese.

Al pomeriggio, a partire dalle ore 16,30, si terranno le premiazioni di Chocolate&Run 2018, sempre all’interno di Cioccolato a Palazzo e precisamente nella meravigliosa Sala delle Capriate.

Si inizierà con la consegna delle targhe realizzate dal Comune di Pietra Ligure per il primo atleta ligure e la prima atleta ligure della RunRivieraRun HalfMarathon del 28 ottobre 2018: Denis Capillo dei Sanremo Runners ed Enrica Meneghetti degli Albenga Runners.

A seguire la premiazione dei primi due atleti liguri (maschili e femminili) alla Liguria Marathon dello scorso 18 novembre 2018: Corrado Pronzati dei Maratoneti Genovesi e Maddalena Tixe della Rensen Sport Team, ai quali verrà consegnata la coppa realizzata dal Consorzio Obiettivo Spiagge della Provincia di Savona

Alle ore 17 premiazione del circuito Strong Wild Trail Cup 2018, giunto alla sua terza edizione, che vedrà premiati i primi cinque classificati maschili, Stefano Emma (vincitore), Ernesto Ciravegna, Roberto Rizzardi, Fabrizio Pesce e Andrea Topazio, e le prime cinque classificate femminili, Luigina Porati (vincitrice), Gabriella Lavezzo, Nadia Pizzolato, Simona Laganà e Francesca Calcagno. Riceveranno il diploma di partecipazione, comunque, tutti i partecipanti del circuito.

Infine consegna dei diplomi agli angels, i volontari delle gare Asd RunRivieraRun 2018.

L’evento si terrà grazie al Comune di Finale Ligure, all’Unione dei Comuni del Finalese e alla OroArgento, organizzatrice della manifestazione.