ChievoVerona, l’ottavo club di Serie A partecipante al Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. L’ASD Cairese 1919 annuncia con grande soddisfazione che per la seconda volte nella storia del Torneo Internazionale città di Cairo Montenotte parteciperà l’AC ChievoVerona, club professionistico italiano nato in un sobborgo di 4.500 abitanti della città veneta e di proprietà di Paluani, un’azienda produttrice di prodotti da forno, da cui derivava il nome originale Paluani Chievo.

Il Chievo rappresenta un unicum nel panorama calcistico italiano, in quanto è l’unico club proveniente dalle categorie regionali minori ad aver raggiunto prima la massima serie e poi le coppe europee. Fondato nel 1929 e poi ricostituitosi nel 1948, il Chievo ha partecipato a 27 campionati nazionali: 5 in Serie C1, 8 in Serie B (vincendo la competizione nel 2008) e 17 in Serie A (compreso il campionato in corso). A livello europeo i migliori risultati ottenuti sono le partecipazioni, negli anni 2000, alla Coppa Uefa (2002-2003/ 2006-2007) e alla Champions League (2006-2007).

Il settore giovanile del Chievo è formato da dieci squadre maschili: tre partecipanti ai campionati nazionali (Primavera, Allievi Nazionali e Giovanissimi Nazionali), due partecipanti a livello regionale (Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali), una a livello provinciale (Giovanissimi Provinciali), una rappresentativa di Giovanissimi Professionisti, una di Esordienti e due di Pulcini. In ambito giovanile, il Chievo vanta la vittoria di un campionato Primavera, conquistato dai giovani clivensi nel 2013-14, alla loro prima finale assoluta nel torneo.

Si aggiunge, quindi, con orgoglio dell’ASD Cairese 1919 l’ottavo club di Serie A all’elenco delle squadre partecipanti alla 24ª edizione del Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte.