Che cosa ho imparato sul Natale

Cari Curiosi,

Fuori nevica e sto scrivendo: la mia pace dei sensi.

So già che gli affezionati del caldo avranno da ridire ma io sono felice come una bambina.

Ho sempre amato la capacità della neve di addolcire e rendere magico il paesaggio, l’idea che ogni fiocco di neve sia unico e non ne esistano due uguali. E poi le sciarpe, il fuoco di un camino. E la lista potrebbe andare avanti in eterno.

Ho sempre adorato il periodo natalizio con quella magica atmosfera: la respiravo a pieni polmoni da studentessa universitaria tra le vie di Torino e, da quel momento, mi ritrovo sempre avvolta da questa tanto cara quanto meravigliosa sensazione.

Quest’anno ho trovato alcuni riti che hanno saputo farmi vivere un periodo natalizio un po’ diverso. Attività che hanno permesso di assaporare ogni momento del mese di dicembre coinvolgendo la mia creatività.

#gioedinatale: un progetto di zuccaviolina che, sul suo profilo Instagram, lancia un hashtag al giorno per raccontare questi 25 giorni che ci conducono alle feste. Ogni giorno un tema diverso da raccontare tra immagini e parole.

Inoltre, quest’anno ho deciso di dedicare tempo ad un aspetto che non avevo mai preso in considerazione: la preparazione dei pacchetti.

E così ho scelto la carta, il nastro, i bigliettini e le dediche più ispirate per una sera dove la mia unica occupazione è stata impacchettare.

Alcune ore dedicate ai destinatari dei miei regali: le persone che voglio ringraziare per essere nella mia vita. E posso assicurarvi che sono state ore magiche.

E voi?

Come state vivendo questo mese di Dicembre?

E soprattutto, siete pronti all’arrivo del Natale?

Vi abbraccio e ci vediamo nel 2019!

