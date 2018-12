Che 2019 sarà a Borgio Verezzi? Le tre promesse del sindaco Renato Dacquino

Provincia. Che 2019 sarà in provincia di Savona? IVG ha deciso di chiederlo ai sindaci, con alcune interviste incentrate proprio sull’immediato futuro del loro comunità. In ogni articolo un primo cittadino illustra la situazione in cui si trova al momento il suo Comune ed i propri progetti concreti per il prossimo anno.

Il primo a risponderci è stato il sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino.

1) Tracci un bilancio di quanto fatto nel 2018. E’ soddisfatto oppure no? Qual è la cosa di cui va più orgoglioso e quale invece il rimpianto?

Il nostro obiettivo, pur in un quadro nazionale e regionale molto difficile, é stato (ed é) avere un paese vivo a livello ambientale, sociale ed economico. All’ingresso del paese si é affiancato il nuovo parcheggio della ferrovia, e questo ha permesso il completamento di piazza Marconi (consegnata ai cittadini proprio in questi giorni). Il teatro Gassman dopo essere stato messo in sicurezza é stato assegnato in gestione alla I.So. Theatre; consolidato il rilancio impianti sportivi; confermate l’eccellente gestione del Festival e la crescita dei visitatori nelle Grotte; definite, con il coinvolgimento delle associazioni di riferimento, le linee guida delle attività Outdoor; buona la tenuta – nonostante il ritardo nel collegamento per cause comprensoriali – del nostro depuratore, mai interrotta la balneazione; la raccolta rifiuti – pur in presenza di una situazione societaria molto delicata a livello provinciale – presenta dati positivi; il paese ha buona visibilità (numerose le presenze sui media) ed é globalmente apprezzato.

Il nostro orgoglio? Un team formato da amministratori e dipendenti comunali che funziona.

Qualche rimpianto? L’impossibilità di una gestione manageriale delle procedure comunali, causata da una burocrazia che spesso pare fine a se stessa, e l’assenza di un vero sistema incentivante.

2) Qual è la situazione economica del suo Comune? Vi permetterà di fare ciò che sperate per il prossimo anno o vi limiterà?

Il nostro bilancio è sano ed è la base del nostro modello gestionale: da anni costituisce per tutti noi momento di dibattito e di guida quotidiana… contiene fatti concreti e limitate “speranze”, e come tutti i bilanci nel corso dell’anno avrà i suoi adeguamenti operativi; può essere criticato da chi “guarda da fuori”, e qui ben vengano le proposte valide… quello che é certo é che da anni, pur con risorse inferiori al passato, ed è una situazione diffusa, il paese comunque migliora.

3) Quali sono le tre promesse CONCRETE e VERIFICABILI per il 2019?

Continuare la nostra rotta… i livelli di servizio saranno mantenuti e migliorati ove opportuno; importantissimo sarà presidiare il percorso del servizio idrico integrato e quello della raccolta dei rifiuti; non ci saranno aumenti nelle tasse, non abbiamo messo la tassa di soggiorno (sarà importante ragionare su questa scelta con gli addetti ai lavori), la Tasi non verrà applicata per il primo anno di gestione di una nuova attività. Alta attenzione verrà data al completamento del PUC (piano urbanistico comunale), importante per un razionale sviluppo del paese: per i collegamenti, la qualità ambientale, la vivibilità. Essenziali per noi due obiettivi: rifacimento passeggiata a mare e piazza al centro del paese. Sono da raggiungere, le modalità operative possono essere varie, la sostanza deve restare.

In ogni caso… promettere cose specifiche in un sistema così complesso limita… credo sia meglio concentrarsi su:

1. Visibilità del paese, qualità ambientale e presenze… è il tema del lavoro e della qualità di vita. Possiamo valutare i risultati con un mix tra spettatori grotte e festival, dati arpal, evoluzione lavori per servizio idrico integrato, rassegna stampa/media.

2. Miglioramenti nei centri storici con sistemazione del parcheggio davanti al Comune, acciottolati a Borgio e a Verezzi, ampliamento e ammodernamento della Biblioteca; progetto murales nel centro storico.

3. Analisi di mercato per aggiornare le conoscenze e monitorare le esigenze dei cittadini e dei turisti, per orientare le risposte turistico-commerciali e i servizi.

In questo il nostro impegno può creare il contesto favorevole, ma sta poi agli imprenditori fare la propria parte… Il paese é vivo, è come un organismo vivente… l’impegno di tutti, competente, umile, quotidiano e flessibile, è assolutamente indispensabile!