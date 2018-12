Savona. Prestazione opaca della Cestistica Savonese, che deve cedere alla formazione della RR Retail Valdarno davanti al pubblico amico.

Partita sempre a rincorrere per le ragazze di coach Pollari senza mai riuscire ad acciuffare le avversarie che, senza troppa fatica, hanno portato a casa i due punti in palio.

Le toscane partono subito forte piazzando un primo break di 2-7. Risveglio delle savonesi e a metà della prima frazione il tabellone recita 7-9. Le biancoverdi appaiono però senza vigore e poco concentrate in fase difensiva e le ragazze di coach Orlando ne approfittano con buone giocate. Due canestri di Zolfanelli appena entrata sembrano dare una spinta alle padrone di casa ed il quarto si chiude sul 13-17, con la partita ancora aperta.

Nella seconda frazione apre le danze Rosset con una buona penetrazione alla quale rispondono le biancoverdi con due liberi si Svetlikova. Le savonesi non riescono però a produrre gioco e le percentuali al tiro sono scadenti. Al contrario le ospiti appaiono padrone del gioco e piazzano il secondo break della gara portandosi a 2’39” dalla fine della frazione sul più 11 (21-32). Due canestri delle liguri sembrano riaccendere le ragazze biancoverdi ma Valdarno risponde colpo su colpo ed il quarto va in archivio sul 25-38.

Al rientro dall’intervallo lungo sono ancora le toscane a dettare ritmi e gioco con le savonesi che sembrano incapaci di reagire e trovare le contromosse. Dopo soli tre minuti di gioco nuovo break delle ospiti (2-9) e massimo vantaggio sul 27-47. Pollari fa ampie rotazioni sperando di dare una spinta alle proprie giocatrici e tentare di riagguantare la partita, ma i cambi non portano a i risultati sperati e la terza frazione si chiude sul 38-54 con la consapevolezza dei tecnici savonesi che la rimonta è difficile, vista la giornata no delle proprie ragazze.

L’ultima frazione si apre con due liberi di Penz e con la voglia delle locali di tentare la rimonta. Le biancoverdi riescono a rosicchiare qualche punticino alle avversarie nei primi minuti ma poi la gara scivola via senza particolari sussulti e con la vittoria meritata della ospiti.

Rammarico per la formazione savonese per i due punti persi ma soprattutto per non aver saputo lottare e mettere in campo la giusta determinazione in una gara sicuramente alla sua portata. Sabato 8 dicembre alle ore 18 le biancoverdi faranno visita al fanalino di coda del girone, le Tigers Rosa Forlì, unica ancora a secco di vittorie.

Sarà una gara tutt’altro che facile e ci vorrà una prova di carattere per tornare a casa con in mano il referto rosa.

Il tabellino:

Cestistica Savonese – RR Retail Galli San Giovanni Valdarno 54-70

(Parziali: 13-17; 25-38; 38-54)

Cestistica Savonese: Alesiani 11, Svetlikova 11, Penz 10, Guilavogui 9, Villa 5, Zolfanelli 4, Tosi 4, Vitari, Sansalone, Ceccardi, Roncallo, Pregliasco. All. Pollari, ass. Napoli.

RR Retail Galli San Giovanni Valdarno: Orsini 17, Giordano 17, Rosset 15, Di Costanzo 12, Dettori 6, Innocenti 2, Missinelli 1, Parola, Viticchi, Argirò, Valensin. All. Orlando, ass. Franchini.

Arbitri: Ugolini (Forlì) e Ragionieri (Bologna).