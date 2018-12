Ceriale, via all’intervento di rinnovamento della rete idrica

Ceriale. Continua la collaborazione tra l’amministrazione comunale e Ponente Acque per migliorare e rendere più funzionale la rete idrica di Ceriale lavorando su vecchie tubature e linee di approvvigionamento.

Nei giorni scorsi si sono svolti interventi sulle pompe dei pozzi delle scuole in via Romana. Per quanto riguarda via Nostra Signora Delle Grazie si è sostituito la valvola primaria con 110 metri di tubazione, rinnovando completamente tutta la via cerialese. Sulla via Aurelia, in prossimità di via Muragne, si è lavorato sostituendo una valvola da 150 mm: questo migliorerà il servizio idrico in tutta la zona. Presto sarà sostituita anche tutta la tubazione di via Monviso, eliminando tutte le criticità degli ultimi anni.

“Sono veramente soddisfatto di questa collaborazione con Ponente Acque: stiamo rinnovando tutta la vetusta rete idrica della cittadina cerialese. Con altri interventi programmati riusciremo ad ottenere il massimo dell’efficienza per avere in un futuro prossimo un servizio idrico meno costoso e più efficiente” afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano.

“Ad integrazione dei lavori sulla rete idrica stiamo provvedendo, con la collaborazione della Servizi Ambientali, a fare anche un bilancio per quanto riguarda la nostra rete fognaria: nei piani del Comune c’è la volontà di risolvere vecchie problematiche in alcuni tratti del paese, come ad esempio San Rocco, via Fontana e Cappelletta. E’ indispensabile migliorare la nostra rete fognaria ed evitare ogni possibile sversamento di liquami come avvenuto negli anni scorsi. Porteremo quindi avanti tutta una serie di interventi migliorativi e di ammodernamento” conclude Giordano.