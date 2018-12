Ceriale si prepara per l’atteso Capodanno in piazza

Ceriale. Dopo i successi dei primi eventi del calendario natalizio arriva il clou per queste festività con l’atteso Capodanno in piazza della Vittoria, una notte da non perdere per festeggiare l’arrivo del 2019.

Protagonista e animatore della serata sarà Andrea Paci dj, con uno spettacolo di suoni, luci e musica che partirà dalle ore 22:30 fino all’arrivo del nuovo anno, per proseguire con balli e musica per tutta la nottata.

Andrea Paci, dj è un noto producer e remixer salito alla ribalta internazionale grazie alle sue produzioni musicali. Ha collaborato per dischi con cantanti e vocalist internazionali tra cui Barbara Tucker, Michelle Weeks, Andrea Love, Sagi Rei, Corey Andrew, Leroy Gomez (Santa Esmeralda). E’ stato nel 2009 il remixer ufficiale di Vasco Rossi. E conosciuto per il suo stile eclettico, fantasioso, basato su ottimi vocals e ritmi electro e incalzanti, un divertimento assicurato…

La notte di San Silvestro sarà festeggiata con panettone e spumante: un evento realizzato in collaborazione con CIV InCeriale, Ascom e Pro Loco. Bar, locali e ristoranti saranno pronti ad accogliere pubblico e visitatori che vorranno passare la fine dell’anno nella località del ponente savonese.

Anteprima dei festeggiamenti del nuovo anno sarà lo spettacolo pirotecnico presso il Molo San Sebastiano, in programma domenica 30 dicembre alle ore 18 e 30. E nella stessa giornata si terrà anche la Castagnata di Natale in piazza della Vittoria, organizzata dalla Pro Loco.