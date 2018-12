Ceriale. E’ stata completata a Ceriale una azione di pulizia straordinaria delle spiagge e del litorale profondamente colpiti dall’ultima mareggiata del 29 e 30 ottobre scorso.

L’attività è stata messa in atto dall’assessorato all’ambiente del Comune, in collaborazione con la società Energeticambiente Srl: dal 7 novembre al 6 dicembre sono stati condotti una serie di interventi di pulizia e ripristino per la costa cerialese, anche in vista delle imminenti festività natalizie.

Foto 2 di 2



Nell’ambito dell’operazione varata dall’amministrazione comunale sono state impiegate tutte le unità operative della società Energeticambiente Srl, quale ditta incaricata al servizio di nettezza urbana e pulizia del territorio comunale.

Il personale è stato impegnato in operazioni di pulizia complesse e capillari, in diverse zone: la rimozione di notevoli quantità di sabbia lungo tutto il lungomare A. Diaz, lato monte e lato mare, spazzamenti manuali e meccanizzati, lavaggi con appositi mezzi lava-strade, recupero dei rifiuti, differenziando tutto quanto è stato possibile, fino alla completa rimozione di materiali ingombranti, soprattutto legno e plastica. Numerosi sono stati gli interventi, con una programmazione di lavori durati circa un mese.

L’assessore comunale Eugenio Maineri e tutta l’amministrazione comunale ringraziano il personale della società Energeticambiente Srl per l’attività svolta: “Professionalità, presenza, impegno e disponibilità massima, ripristinando in tempi brevi il nostro territorio, in particolare spiagge e litorale danneggiati dall’ondata di maltempo” sottolinea lo stesso assessore Maineri.

“Fondamentale per le attività di pulizia il lavoro di coordinamento operativo svolto dall’area vigilanza e ambiente del Comune, con una mappatura e programmazione dei singoli interventi di pulizia” conclude l’assessore Maineri.