Ceramica e olio, le eccellenze si sposano

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

L’eccellenza ceramica incontra quella olearia nella partnership tra Mazzotti G. 1903 di Albissola e Olio Santagata 1907 di Camogli. Due marchi di eccellenza ligure, entrambi insigniti con l’importante riconoscimento di “Impresa Storica d’Italia” insieme per unire le forze e promuovere il “made in Liguria”.

Una lunga fase di progettazione e sviluppo dell’idea durata oltre due mesi, ha portato alla creazione di una serie di bottiglie, realizzate interamente a mano dalle esperte maestranze di Mazzotti, che saranno in vendita, una prima tranche di 1200 pezzi è in produzione proprio in questi giorni, a partire da inizio dicembre 2018 nei punti vendita Coop Liguria. Lieti che l’importante rete commerciale di Coop Liguria abbia accolto questo progetto e altrettanto lieti di promuovere la produzione ligure di eccellenza, vi invitiamo a collezionare le bellissime bottiglie!

G. Mazzotti 1903 Albisola è un’azienda storica di produzione ceramica in Albisola. Un secolo di storia per quattro generazioni di ceramisti, protagonisti del Novecento con Albisola Capitale della Ceramica Futurista negli anni Trenta e, da lì, una lunghissima serie di collaborazioni importanti con artisti e designer di rilevanza mondiale come Lucio Fontana, il cui coccodrillo a grandezza naturale, realizzato nel 1936, spicca insieme alle opere di altri importanti artisti del Novecento, nel bellissimo Giardino Museo Giuseppe Mazzotti curato dalla omonima Fondazione e visitabile gratuitamente tutti i giorni. La produzione di bottiglie per uso alimentare ha da sempre caratterizzato la Manifattura che già negli anni Trenta e nel secondo dopoguerra aveva prodotto due collezioni. Oggi l’azienda, ha affiancato alla produzione della ceramica tradizionale, una florida attività di produzione e collaborazione con i mondi dell’Art e del Design. Proprietario e poliedrico conduttore è Tullio Mazzotti, quarta generazione dei Mazzotti ceramisti e figura di indubbio carisma, designer e talento artistico.

L’attività di Santagata 1907 Spa inizia a Camogli nel 1907 con il fondatore Giovanni Battista Santagata che si specializza nella selezione e commercializzazione di oli di oliva di alta qualità. 100 anni e cinque generazioni si sono succedute alla guida dell’azienda con la stessa passione, dedizione e professionalità. Il figlio Luigi, mantenendo inalterato il carattere artigianale della produzione, allarga i confini aziendali in Italia. Il nipote Mario e il pronipote Massimo Santagata si aprono ai mercati internazionali e trasferiscono l’azienda in via a Genova, in una sede più appropriata per dimensione e giro d’affari. Oggi Federico e Cristina, la quinta generazione di una consolidata tradizione familiare, sostenuti da un team di collaboratori ed esperti, continuano ad offrire ai loro clienti prodotti di primissima qualità, e gestiscono una consolidata realtà aziendale, con un forte radicamento locale e nazionale e crescenti ramificazioni internazionali. Nel 2012, la Società è stata annoverata nel registro delle Imprese Storiche.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli