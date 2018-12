Quiliano. Questa sera alle ore 21 nella Chiesa Santissimo Salvatore a Valleggia ci sarà un grande momento di musica sacra, melodie tradizionali natalizie e preghiera: è ciò che proporrà il Coro Polifonico di Valleggia, una fra più prestigiose realtà vocali della diocesi di Savona con i suoi sessantacinque anni di storia, assieme al coro Voci Bianche.

L’evento promosso dalla parrocchia guidata da don Silvester Soosai rientra nelle manifestazioni natalizie del Comune. Come sempre la serata sarà declinata come preghiera in musica, in occasione della nascita di Gesù, e vedrà i due gruppi vocali alternarsi nell’esecuzione di melodie polifoniche e brani natalizi provenienti da diversi Paesi dell’Europa e del mondo. Protagonisti quasi cento cantori di diverse generazioni, dai sei agli ottant’anni.

Il Coro Polifonico di Valleggia fu fondato nel 1953 da don Angelo Genta e don Renzo Tassinari e conta su un passato pieno di soddisfazioni, con concerti e rassegne in giro per l’Italia e l’Europa, ma anche un presente solido e futuro di speranza grazie ai numerosi giovani entrati negli ultimi anni in organico. Tra loro anche i maestri che si alterneranno alla guida del coro: Martino e Filippo Nicora.

Anche le Voci Bianche sono una realtà ormai consolidata per la parrocchia di Valleggia, che ha visto passare tra le sue fila diverse generazioni di ragazze e ragazzi. Saranno dirette dal maestro Marco Siri e dai suoi collaboratori.