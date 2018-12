Celle, domenica taglio del nastro per Il Paese dei Balocchi

Celle Ligure. Grandi novità a Celle Ligure per le festività natalizie. Domenica 30 dicembre, alle 10.30 in piazzetta Arecco, taglio del nastro per Il Paese dei Balocchi: un piccolo villaggio, realizzato dal Consorzio Promotur e pensato per i bambini, con una casetta, laboratori, animazione e merenda. Vi ricordate cosa diceva Collodi, raccontando la storia di Pinocchio? “Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola, e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica”.

Il Paese dei Balocchi si aprirà con Franca D’Arienzo ed il suo workshop per bambini dai 3 ai 99 anni intitolato Pinocchio dove vai? Kamishibai, Arte e Gioco. Il Kamishibai è un teatro d’immagini di origine giapponese, un originale strumento utilizzato dai cantastorie: Franca D’Arienzo, artista ed illustratrice, milanese di nascita ma savonese d’adozione, svelerà i segreti di questa magica tecnica a tutte le persone curiose, senza limiti di età.

Per tutta la giornata di domenica, sul molo centrale sarà allestito un mini lunapark con tappeti elastici, giochi gonfiabili e giostrine, mentre nei giardini di lungomare Crocetta La prima volta a cavallo, a cura di ASD Il Regno del Cavallo di Stella. Un vero e proprio battesimo della sella per tutti i bambini che vorranno cimentarsi. Alle 14,30 al pomeriggio faranno la loro comparsa Fortunello e Marbella, artisti di strada, poliedrici e fantasiosi, per uno spettacolo capace di coinvolgere ed emozionare grandi e piccini: insieme presentano da molti anni spettacoli per bambini con numeri di giocoleria, abilità, equilibrismo, fachirismo, tra novità e tradizione, ma sempre all’insegna del sorriso… Tutti insieme aspetteremo il buio per il gran finale con la magia del fuoco, ma prima ci sarà spazio in piazzetta Arecco per i Dolci Auguri: un modo per stare un po’ insieme, gustare una fetta di pandoro o panettone, bere una cioccolata ed un te caldo e farsi gli auguri per il nuovo anno. Dalle 14.30, inoltre, si potrà trovare uno stand per la presentazione della seconda edizione di Talent Kids, contest nazionale per giovani artisti. La prima giornata del Paese dei Balocchi è inserita all’interno della manifestazione Fuori dal Natale, una bella rassegna di circa 70 banchi dedicata all’artigianato, alle opere dell’ingegno e ai prodotti gastronomici.

Il Paese dei Balocchi rimarrà aperto fino al 6 gennaio, con giochi gonfiabili, tappeti elastici, laboratori, truccabimbi, dolci merende, un po’ di musica e di sport!!! Ma il tema centrale saranno sempre i laboratori, per sviluppare la fantasia e la creatività dei più piccoli. Lunedì 31 dicembre, alle 10.30 e martedì 1 gennaio, alle 15 appuntamento con Barbara Cerutti, che presenterà i laboratori Il Mondo magico della Fata Turchina e Un burattino per amico, per costruire piccoli oggetti magici e dare vita ad un burattino che possa raccontare storie meravigliose… Mercoledì 2 gennaio doppio appuntamento con la Ludoteca Comunale Mago Merlino: alle 10.30 e alle 15 tutti i bambini potranno realizzare e portare a casa Il calendario illustrato di Pinocchio, per cominciare in allegria il 2019. Giovedì 3 e venerdì 4 toccherà ad Elena Damonte: quattro appuntamenti alle 10.30 e alle 15 con Rotolando tra il Paese dei Balocchi e la calza della Befana, per realizzare i personaggi di Pinocchio ed una calza della Befana con materiali di riciclo. Venerdì 4 e sabato 5 gennaio, sempre alle 15, torna anche la magia del Truccabimbi con Gemma: con un po’ di fantasia i bambini potranno diventare come i personaggi dei loro sogni. Sabato 5 spazio doppio anche per Valentina Biletta: alle 10.30 e alle 15 il suo laboratorio I Ricordi dell’Inverno, per costruire insieme piccoli mobili di cartone per contenere i ricordi dell’inverno e non solo… Sabato 5 gennaio, alle 15.30 sfilata itinerante della Banda Musicale Mordeglia, per allietare tutti i presenti con le tradizionali canzoni di Natale.

Da venerdì 4 a domenica 6 gennaio, per rimanere in tema festivo e fare gli ultimi acquisti per l’Epifania, in galleria Crocetta, dalle ore 10 alle ore 19, Il mercatino dei Balocchi: tre giornate di idee regalo, artigianato, gastronomia, prodotti di qualità… Uno spazio coperto di fronte al lungomare, in cui fare una passeggiatina e curiosare tra gli stand vestiti a festa e trovare graziosi oggetti per la casa e la persona, piccoli giochi in legno, pupazzi e regalini per i più piccoli, con qualche selezionata proposta alimentare: baci, amaretti e dolci da forno, olio, olive taggiasche e derivati, vino e trasformati della frutta, miele, formaggi e salumi di qualità

Fuori dal Natale e Paese dei Balocchi sono realizzati dal Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure e con il contributo economico di Bagni Angelo, Bagni Augustus, Bagni Ellida, Bagni Genova, Bagni Italia, Bagni Lido, Bagni Lina, Bagni Ligure, Bagni Luciani, Bagni Milano, Bagni Olimpia, Bagni Sole, Bagni Stella del Sud, Bagni Torino, Bagni Vittoria. Sono tanti gli eventi a cura del Comune di Celle Ligure realizzati per le festività natalizie: il 30 dicembre, alle 17 Concerto della Corale Polifonica Cellese insieme al gruppo A Brigà, mentre alle 21 Concerto gospel di James Patterson Gospel Group. Il 31 dicembre si festeggia Capodanno Insieme con musica, brindisi e fuochi artificiali, mentre sabato 5 gennaio doppio appuntamento con The e Chiacchiere a cura dello Sporting Club e con il Concerto di Les Choeurs du Mercantour. Il Consorzio Promotur, passate le feste, proporrà domenica 13 gennaio Celle in Bancarella e domenica 27 gennaio la tradizionale Festa di San Sebastiano: un mare di occasioni per vivere Celle anche in inverno.