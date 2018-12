Casapound a Carcare

Sviluppi circa il diniego dell’aula magna del Comune di Carcare (Sv) per la conferenza dell’avvocato Marco Mori.

Alcuni giorni fa tre consiglieri di minoranza hanno depositato una mozione urgente dove veniva espressa la richiesta di vietare a Casapound ogni spazio pubblico citando la solita Legge Scelba.

In realtà la mozione non è neanche stata sottoposta ai voti perche’ era relativa alla modifica di un regolamento comunale inesistente.

Quindi, i consiglieri in questione non si sono resi conto di aver presentato una mozione che era completamente avulsa dal contesto normativo comunale e quindi non poteva essere assolutamente posta in votazione.

Lascio a voi ogni commento per questi “professori di diritto”

Casapound Savona