Cartello razzista in un portone di Albisola, il commento del segretario cittadino del Pd

Nei giorni scorsi in un portone di Albisola è comparso un cartello razzista. Il caso ha suscitato profonda indignazione tra cittadini, ma anche utenti dei social network dove è stata pubblicata la foto del messaggio affisso nel condominio. Riceviamo e pubblichiamo il commento del segretario del Pd cittadino sull’episodio:

Fino a poco tempo fa Albisola non era razzista ma inclusiva. Riguardo al caso che ha colpito il giovane ragazzo di origine nigeriana c’è bisogno di una forte presa di posizione: una condanna da parte di tutte le istituzioni democratiche della nostra città: Consiglio comunale, partiti e movimenti politici, associazioni di volontariato hanno il dovere di difendere chi cerca di integrarsi nella nostra società. Non é nè il luogo di provenienza ne il colore della pelle a fare di una persona un criminale e la paura é un disvalore che non può esistere ad Albisola.

Questo episodio non va assolutamente sottovalutato perché le prime avvisaglie di un cambiamento le avevamo già avute un paio di mesi scorsi sui social media dove alcuni nostri concittadini ricalcavano questa logica atroce.

Ritengo doveroso come Segretario cittadino del Partito Democratico esprimere la mia solidarietà al giovane ragazzo di origine nigeriane e mi impegno a condividere con le altre istituzioni cittadine un percorso che volga a far si che nessuno sia più colpito da simili e deplorevoli episodi di razzismo causati una crescente ondata xenofoba.

Andrea Toso

Segretario Partito Democratico Albisola