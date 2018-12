Carcare, presepi e bambini alla Casa dei Nonni

Carcare. Un Natale senza bambini, Presepe e decorazioni non è un Natale. Anche quest’anno l’attesa dell’Avvento per gli ospiti della Residenza Cornareto – Casa dei Nonni di Carcare è stato reso ancora più speciale da tre appuntamenti a tema.

Il primo è fissato per mercoledì 19 dicembre con l’esibizione dei Canti di Natale da parte dei bambini delle scuole elementari di Carcare, anche quest’anno vicini ai nostri nonni; sabato 22 dicembre alle ore 16.00 invece sarà la volta del saggio musicale aperto anche al pubblico esterno della scuola Mousike’ di Cairo Montenotte che porterà in scena brani per pianoforte, violino, fiati e altri strumenti musicali suonati da talentuosi ragazzi valbormidesi.

Novità di questo Natale è la conferenza che si terrà venerdì 21 dicembre alle ore 16.00 dal titolo “Storia del Presepe Ligure” tenuta dalla dottoressa Silvia Bottaro, ex direttrice della Pinacoteca di Savona e presidente dell’Associazione Renzo Aiolfi. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, traccerà un viaggio alla scoperta delle tradizioni e delle simbologie del Presepe con particolare riferimento al territorio Ligure, un appuntamento da non perdere per scoprire tante incredibili curiosità del passato.

La visita alla Residenza sarà anche un’occasione per vedere le decorazioni natalizie e il Presepe artigianale realizzati dagli ospiti e ovviamente per scambiarsi gli auguri di Buone Feste.

“Sono molto felice di queste iniziative – commenta il direttore dottor Riccardo Olivero – a tutti gli effetti esempi di come anche una Residenza protetta possa essere un luogo aperto all’esterno, un punto di incontro dove le generazioni si ritrovano scambiandosi valori e tradizioni”.