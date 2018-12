Carcare meta ambita dei ladri: numerosi i colpi messi a segno nei giorni scorsi

Carcare. Ancora ladri in azione sia nel centro che nelle zone periferiche del paese. Nei giorni scorsi sono state numerose le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine in merito ai colpi messi a segno dai soliti (per ora) ignoti.

In particolare in via dei Gaggioni più di un alloggio ha ricevuto visite poco gradite, nel tardo pomeriggio o in ore serali, e i malcapitati si sono ritrovati la casa a soqquadro e la mancanza di ori e denaro.

Ingenti bottini per gli autori dei reati, veri acrobati visto che sono riusciti ad arrampicarsi lungo le grondaie e a forzare le finestre per introdursi negli appartamenti. Alcuni residenti hanno notato persone sconosciute che si aggiravano nella zona, evidentemente i “pali” dell’azione, e hanno fornito l’identikit ai carabinieri.

Anche in periferia, la scorsa notte, i ladri hanno fatto irruzione in una casa disabitata, dove si sono registrati danni soltanto agli infissi, mentre in alcune vicine l’abbiare dei cani ha messo in fuga i malintenzionati.