Genova. Il Santa Sabina vince ancora e tenta la fuga: complice la seconda sconfitta consecutiva di Carcare, ora terza, le genovesi di Marco Ferloni allungano in vetta al campionato di Serie C di pallavolo femminile.

Le biancoblù genovesi hanno svolto il loro dovere vincendo in casa contro la Grafiche Amadeo Sanremo: le sanremesi hanno cercato di reggere il ritmo, ma sono state schiacciate dalla carica del Santa Sabina.

Foto 2 di 2



Carcare sconfitta dalla Admo: le verdiblù di Mattia e Panchiesi si sono aggiudicate la sfida casalinga in quattro set, bloccando e raggiungendo a quota 21 le valbormidesi di Dagna e Loru, ora terze nella serie. La seconda piazza, infatti, è stata presa dalla Autorev Centro volley Spezia, che in tre set ha avuto la meglio sulla Lunezia in un verbo derby del Levante.

Dietro le quattro di testa, un buco di sei lunghezze: a 15 punti, infatti, si trovano Volare, Tigullio volley project e Grafiche Amadeo. Proprio Volare e Tigullio si sono sfidate ad Arenzano, dove le ragazze di Licata e Simoncini hanno ceduto alle ospiti in quattro set.

Poco dietro il Cogoleto volley, che sabato sera ha piegato la Maurina Strescino in quattro set. Tie break, invece, tra Virtus Sestri e Albenga, con le padrone di casa che riescono a recuperare uno svantaggio di due set e a vincere al quinto. In chiusura di programma la sfida tra Gabbiano volley Andora e Volley Genova: a vincere le ospiti, che hanno ampiamente controllato la gara e si sono aggiudicate i tre punti per 3-0.

La Serie C sarà in campo ancora nel prossimo weekend, con la sfida diretta tra Carcare e Santa Sabina: le valbormidesi devono riprendersi dopo il doppio KO e cercare di riaprire la corsa per i primi due posti della serie. A seguire ben venti giorni di riposo, con il campionato che tornerà sul parquet sabato 12 gennaio.