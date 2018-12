Carcare, a gennaio nasce il comitato organizzatore che nel 2021 celebrerà i 400 anni del Calasanzio

Carcare. “Il 2019 sarà l’anno dei preparativi, quello in cui verranno gettate le fondamenta per un evento che segnerà Carcare e il territorio dell’entroterra della Provincia di Savona, ma non solo: sul piano della formazione scolastica l’evento ha una dimensione culturale estensibile al nord-ovest Italiano”. Ad annunciarlo è il sindaco di Carcare, Christian De Vecchi: tra due anni infatti verrà celebrato il 400° anniversario della Fondazione del Collegio delle Scuole Pie a Carcare, oggi sede del Liceo Calasanzio.

“La fondazione delle Scuole Popolari Calasanziane, per opera dello stesso San Giuseppe Calasanzio, avvenne nel giugno del 1621 – ricorda il primo cittadino – da allora il ‘Collegio’, come sono abituati a chiamarlo i carcaresi, sopravvisse, nel tempo, a guerre, rivoluzioni, riforme e riformatori. Si partirà formalmente a gennaio con la nascita ufficiale di un Comitato Organizzatore, promosso dall’amministrazione comunale cui seguirà la sua estensione ad altre autorità laiche e religiose, associazioni culturali, enti e fondazioni. Obiettivo arrivare nel 2021 con un programma includente e stratificato che svilupperà eventi per ognuna delle dodici mensilità”.

Il primo cittadino, Christian De Vecchi, insieme alla sua giunta sono consapevoli della portata dell’evento: “Posso ritenermi due volte fortunato – scrive – sulla fine degli anni ’80 e primi dei ’90 sono stato studente del Liceo Calasanzio, mentre oggi sono tra gli amministratori pubblici che daranno il via al Comitato Organizzatore. Celebrare nel 2021, il 400° anniversario della fondazione di un monumento architettonico e formativo sarà un traguardo di orgoglio per la nostra comunità cittadina, per la provincia di Savona, per le regioni Liguria e Piemonte. Quattrocento anni fa la storia non transitò casualmente per Carcare, il luogo scelto dal Calasanzio aveva una strategica valenza politica, religiosa, economica (e di conseguenza militare) e non da ultimo formativa per l’intero territorio del Nord-Ovest Italiano. Ci prepareremo per essere puntuali”.

Quindi nel programma non mancheranno manifestazioni culturali ma anche la programmazione di interventi di risanamento e conservazione architettonica e strutturale dell’edificio, sede del prestigioso Liceo Calasanzio con annessa la chiesa di San Antonio Abate scrigno di raffinatezze artistiche. Oggi il Liceo è un moderno plesso scolastico che ospita i corsi di orientamento, classico, scientifico e linguistico, frequentato da oltre 550 studenti. Dopo 400 anni di storia vantare un primato di tradizione e modernità è cosa assolutamente rara.