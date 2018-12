Cannabis, nuova opportunità terapeutica: incontro all’Unione Industriali

Savona. Una serata divulgativa sulla cannabis terapeutica. E’ quella che si svolgerà questa sera all’Unione Industriali di Savona, nell’ambito di un incontro pubblico dal titolo: “Cannabis, nuova opportunità terapeutica”. Appuntamento alle ore 20 e 30.

Alla serata interverranno Valentina Zuppardo, presidente associazione “infiorescenza”; Andrea Schiano Soave, referente di Medical Cannabis; il dott, Marco Bertolotto, primario del centro di terapia del dolore e cure palliative della Asl 2 savonese; Roberto Arboscello per la farmacia Saettone e Giuseppe Desando, scientific manager della Fl Group di Vado Ligure.

“La serata, oltre che essere un momento divulgativo, sarà una bella occasione per fare un po’ di chiarezza sul tema e per sensibilizzare l’opinione pubblica, la classe medica, i farmacisti, la classe politica sulla necessità di rendere più accessibile la terapia ai pazienti che ne hanno necessità. Ad oggi ci sono un migliaio di pazienti liguri che seguono questa terapia, numero destinato a crescere, a cui è necessario assicurare la continuità terapeutica. E’ necessaria una distribuzione più efficiente e capillare dell’olio di cannabis, il preparato galenico che si sta dimostrando più efficace e l’avvio e l’implementazione di percorsi formativi per medici e farmacisti” dichiara Roberto Arboscello, relatore della serata in qualità di responsabile galenico di una farmacia territoriale savonese”.

“Il tema, oltre a interessarmi per motivi professionali, mi sta molto a cuore anche per il mio ruolo da Sindaco e per quello di segretario politico. Credo sia necessario che la politica faccia molto di più in tale direzione. L’accessibilità dei malati alle terapie efficaci e scientificamente riconosciute deve essere assicurata ed è compito della politica che ciò avvenga” conclude Arboscello.