Savona. I volontari della Lega nazionale per la difesa del cane della sezione di Savona hanno organizzato due tradizionali banchetti di Natale per la raccolta di pappe e offerte.

Il primo sarà domani, mercoledì 12 dicembre, al centro commerciale il Gabbiano di Savona, mentre il secondo giovedì 13 dicembre in via Paleocapa (angolo corso Italia, davanti alla banca).

“Saranno anche disponibili i caNendari 2019 i gadget della Lndc e tante idee regalo per Natale. Saranno inoltre visibili le foto e le storie dei cani attualmente in cerca di casa. Potete comunque venire a trovarci tutti i giorni in canile dalle 9 alle 12 anche nei festivi. Buone feste a tutti” il messaggio di Marcello Amadini, presidente della Lndc di Savona.