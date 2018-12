Campioni in Tour in ricordo del grande Carlo Pizzorno

E’ in programma per domenica al Pala Trincee di Savona, a partire dalle ore 9 di domenica 9 dicembre presso il Pala Trincee di Savona la seconda edizione di “Campioni in Tour”, rassegna giovanile di calcio indoor promossa da Francesco Gullo, divenuto famoso nel reality “Campioni” con la maglia del Cervia ed oggi opinionista in Tv, un evento che verrà realizzato in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas Savona. L’iniziativa è patrocinata da Comune di Savona e Coni Point.

L’edizione di quest’anno è abbinata al Memorial “Ricordando Carlo Pizzorno”, figura di spicco per oltre cinquantanni nel mondo calcistico Savonese, deceduto lo scorso 12 ottobre. Afferma Francesco Gullo: ” Carlo è stato per me come un padre e , sentito il parere della famiglia, ho deciso di promuovere questo evento per lui, un uomo che ha dato molto al calcio giovanile, con l’organizzazione dei tornei Internazionali il Città di Cairo Montenotte, e poi il Comparato a Carcare, divenuti alla pari del Torneo di Viareggio”. Ancora Gullo: ” quando ho contattato le squadre dicendo che avrei voluto organizzare il torneo per Carlo Pizzorno tutte hanno risposto presente. La prima è stata una società di serie A: il Genoa”.

Al torneo saranno presenti trenta squadre (Pulcini 2008, Piccoli Amici e Primi calci 2011 e 2012, Pulcini 2008 e Primi calci 2010-2011) in rappresentanza di Genoa, Sampdoria, Olimpia Carcarese, Albissola, Priamar, Olmo Calcio, Vadese, Cairese, Veloce, Dego e Busca. Al termine della manifestazione, alle 21,15 è previsto un quadrangolare di calcetto fra gli Amici di Pizzorno.

Conclude Gullo: “In vita mia non ho mai indossato una divisa da arbitro, ma per Carlo ho comprato la giacchetta nere e per la prima volta sarò in campo con il fischietto in bocca”. Durante la giornata saranno raccolte delle offerte per l’acquisto di giocattoli che saranno consegnati alla Pediatria dell’Ospedale San paolo di Savona”.

Commossi ma come sempre attivi in onore dello sport e della memoria dell’indimenticato “direttore” saranno presenti alla kermesse il presidente regionale Libertas cav. Roberto Pizzorno accompagnato dal responsabile tecnico Felicino Vaniglia.