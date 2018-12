Campionato Berretti, l’Albissola vince (2-0) a Cuneo

Savona. L’Albissola di mister Ambrosi vince (3-0) a Cuneo, mantenendo salda la quinta posizione in classifica.

Le reti del successo portano la firma di Perasso (doppietta) e Di Bella.

La formazione scesa in campo:

Vasoli, Bettella, La Monica (Zaccheo), Batocchioni, Piccardo, Bennati, Perasso, Rossi, Di Bella (Di Nardo), Malltezi, Biancato (Boero).

L’ Under 17 di Marzi esce sconfitta (6-1) in maniera netta dai pari età della Pro Vercelli. La rete per gli albissolesi è di Romano.

La formazione: Ventura, Cimolato (Bergonzi), Orlando (Faucci), Demetri (Botto), Porotto, Minutelli, Brollo (Farina), Bei (Curci), Crovetto (Marzi), Ponzo, Romano (Scarfi).

L’ Under 15, dopo undici sconfitte consecutive, festeggiano il primo successo (3-1) in campionato, ottenuto a spese della Pro Vercelli. I giovani di Ghillino vanno a rete con Sisinni, Lagorio e Gregorace.

La formazione: Repetto, Costantino, Boccardo, Berruti, Severi, Valle, Friuli (Minuto) Lagorio (Paraschiva), Sisinni, Gregorace, Iadanza