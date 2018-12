Campionati di Eccellenza: Vado vince nettamente sia in Under 15 che in Under 16

Vado Ligure. Le formazioni della Pallacanestro Vado dilagano nei campionati di Under 15 Eccellenza e Under 16 Eccellenza, vincendo rispettivamente con 54 e 36 punti di scarto. Vediamo, nei resoconti redatti dalla società vadese, come sono andate le due partite.

Under 15 Eccellenza: Vado passa sul campo del Derthona e mantiene la testa

Inizio di partita sottotono per i liguri in cui subiscono la maggior aggressività dei piemontesi prendendo un parziale 12-3; poi si svegliano e iniziano a far valere il fisico così da finire il primo quarto in vantaggio 13-18.

Nel secondo periodo l’attacco si fa più fluido ed i pappagallini iniziano la loro fuga andando a riposo sul 24-44. Nel terzo tempino i liguri ricominciano morbidi, ma in attacco continuano a giocare assieme così da arrivare alla penultima sirena sul 40-61.

L’ultimo quarto è una copia del secondo: i vadesi sono aggressivi in difesa, e in attacco fan valere il fisico, fino alla

sirena finale che recita 46-90.

Molto male ancora l’approccio alla partita, da salvare però la cattiveria agonistica in alcuni frangenti. Giovedì alle 19,15 si torna in casa per il derby con Pegli.

Il tabellino dell’incontro valevole per l’11ª giornata:

Derthona Basket – Azimut Pallacanestro Vado 46-90

(Parziali: 13-18; 24-44; 40-61)

Derthona Basket: Gabatelli 3, Sala, Pezzulla, Bosich, Tosi 7, Rota 8, Lombardi, Melisi 3, Viale 10, Mangone, Emanuelli 12, Bottaro 3. All. Gaudio.

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 18, Squeri 6, Biorac 2, Lebediev 24, Micalizzi 2, Tridondani 10, Pierucci 7, Genta 5, Bertolotti ne, Franchello 16. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace.

Arbitri: Ricci (Casale Monferrato) e Negri (Valenza).

Classifica: Azimut Pallacanestro Vado 20; College Borgomanero 18; Novipiù Campus, Biella 16; Pegli, Junior Casale 12; Oleggio, Auxilium Torino 10; 5 Pari Torino 8; My Basket Genova 6; Galliate 4; Derthona 2; Don Bosco Crocetta 0.

Under 15 Eccellenza: battuto largamente il Blue Sea al Pallone Geodetico

Larga vittoria per i biancorossi al termine di una partita davvero poco significativa. Troppo il divario fisico rispetto ai volenterosi ragazzi di Lavagna per dare troppo valore al risultato.

Dopo un buon primo quarto, i vadesi tirano colpevolmente i remi in barca mostrando tutti i loro limiti di gioco e attenzione, che vengono mascherati dalla maggiore fisicità. Malgrado il risultato finale, sono stati i levantini a fare la miglior figura con in particolare i gemelli Miaschi, seppur sottoleva.

Vado deve fare un bagno di umiltà dopo essersi illusa per inusuali successi nella prima parte del campionato. Sabato si torna nello spezzino per la trasferta di Sarzana.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 9ª giornata:

Pallacanestro Vado – Blu Sea Lavagna 96-60

(Parziali: 27-8; 48-26; 70-43)

Pallacanestro Vado: Calvi 14, Bonifacino 10, Micalizzi 11, Biorac 25, Squeri 15, Ferrando, Fantino 4, Giannone 4, Caviglia, Veirana 9, Gallo, John Iguara 4. All. Prati, ass. Pozzi.

Blu Sea Lavagna: G. Miaschi 22, Isetti 2, E. Miaschi 18, Mombelli 3, Vargas 10, Rossi 3, Pons 2, Silingardi. All. Bertelà.

Arbitri: Martino (Boissano) e Bazelli (Cairo Montenotte).

Classifica: Canaletto 14; Pallacanestro Vado 12; Alassio 10; My Basket Genova 8; Sarzana, Blue Sea Lavagna 2; Cus Genova 0.