Campionati di Eccellenza: Pallacanestro Vado bene sia tra gli Under 16 che tra gli Under 15

Vado Ligure. Ancora un doppio netto successo per le squadre della Pallacanestro Vado nei campionati giovanili: i biancorossi si sono imposti sia tra gli Under 15 Eccellenza che tra gli Under 16 Eccellenza. Vediamo com’è andata con i resoconti redatti dalla società vadese.

Under 16 Eccellenza: vittoria e prova positiva nel derby con Pegli

Giovedì sera col sorriso per i vadesi che si aggiudicano il derby contro il Basket Pegli.

Pappagallini che a differenza delle ultime partite iniziano forte, con ottime percentuali al tiro e attenzione difensiva; ma anche i pegliesi non son da meno e il primo quarto si chiude sul 30-24. Il secondo quarto è un prosieguo

del primo, in cui i vadesi provano a scappare ma i genovesi non mollano la presa rimanendo agganciati fino alla sirena di metà frazione col punteggio che recita 48-38.

Nel terzo periodo finalmente cambia la musica: i ragazzi di coach Prati fanno valere la maggior fisicità e nei primi 5’ piazzano un parziale di 10-0. Dopo questo break la partita prosegue senza colpi di scena (fine terzo periodo 75-51), e i biancorossi riescono a mantenere il vantaggio sempre in assoluta tranquillità fino al 87-67 finale.

Tutto sommato una prova positiva da cui però bisogna sapere estrapolare le cose negative e lavorarci nel miglior modo possibile.

Il tabellino della partita valevole per la 10ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Basket Pegli 87-67

(Parziali: 30-24; 48-38; 75-51)

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 17, Squeri, Biorac 11, Bonifacino, Lebediev 21, Micalizzi 1, Tridondani 10, Pierucci, Genta 4, Bertolotti 19, Franchello 4. All. Prati Ass. Pozzi – Cacace

Basket Pegli: Augliera 5, Miragliotta, Ventura 12, Crocco, Facco 4, Devoto 16, Bruzzone 3, Notari 4, Bertagna, Vagnati 7, De Natale 12, Bizzarri 4. All. Conte Ass. Fanelli

Arbitri: Zappa (Loano) e Kulyk (Savona)

Classifica: Azimut Pallacanestro Vado 22; College Borgomanero 20; Novipiù Campus, Junior Casale, Biella 16; Pegli 12; Oleggio, Auxilium Torino 10; 5 Pari Torino 8; My Basket Genova 6; Galliate, Derthona 4; Don Bosco Crocetta 0.

Under 15 Eccellenza: buona vittoria a Sarzana

Nella trasferta più lunga della stagione Vado ottiene una ampia vittoria sul difficile campo di Sarzana.

I biancorossi compiono un deciso passo avanti rispetto all’ultima partita disputata in casa con Lavagna dal punto di vista della maturità nel gestire la partita, giocando per tutti i 40 minuti senza cali di concentrazione aggiuntivi rispetto a quelli connaturati all’età ed alla conoscenza attuale del gioco.

Nella metà campo difensiva rimane la cronica difficoltà dopo canestro segnato a coprire con razionalità il proprio canestro per evitare di concedere facili contropiede agli avversari, vanificando il buon lavoro appena fatto in attacco; spesso qualcuno cerca il suo avversario da marcare lasciando pericolosamente solo uno o più giocatori avversari in contropiede ed ancora più spesso l’ultimo uomo invece di coprire il canestro si lancia in arditi tentativi di rubare la palla venendo regolarmente saltato dalla stessa e concedendo un facile appoggio al vetro alla squadra avversaria.

In attacco, oltre ad alcune azioni interessanti in cui si è intravisto uno sprazzo del lavoro fatto in allenamento in questi mesi sulle collaborazioni, ci si è spesso affidati all’uno contro uno, sovente senza una reale lettura del vantaggio, ma perché a priori si era deciso così.

Insomma, c’è ancora tantissimo da lavorare ma l’atteggiamento dei ragazzi pare quello giusto. Da sottolineare a livello individuale l’ottima prestazione di Calvi, molto produttivo a rimbalzo, essendo l’unico ad aver capito la necessità di lavorare per guadagnare una posizione favorevole non appena parte un tiro, e conseguentemente dal punto di vista realizzativo.

Il tabellino della partita valevole per la 10ª giornata:

Scuola Basket Sarzana – Pallacanestro Vado 61-96

(Parziali: 10-27, 27-51, 42-71)

Scuola Basket Sarzana: Bencaster 13, Oddone 10, Paganini 8, Chiappini 17, Caneri 4, Selvaggio 2, Battistelli 1, Pedemonte 6, Auzas, Bernazzani All. Ricci Ass. Toffo

Pallacanestro Vado: Ferrando 1, Squeri 21, Bonifacino 2, Micalizzi 7, Biorac 21, Calvi 23, Giannone 4, Caviglia 4, Veirana 6, Gallo 2, John Iguara 5 All. Prati Ass. Pozzi

Arbitri: Primavori (Carasco) e Bastogi (Cogorno)

Classifica: Canaletto, Pallacanestro Vado 14; Alassio 12; My Basket Genova 8; Sarzana, Blue Sea Lavagna 2; Cus Genova 0.