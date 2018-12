Calice Ligure ricorda la figura di don Bianchi: intitolazione del parco giochi

Il comune di Calice Ligure ricorda la figura di don Costantino Bianchi: a lui sarà intitolato il parco giochi nell’ambito di una celebrazione ufficiale in programma domenica prossima, 23 dicembre, alle ore 15:00, nell’area antistante la Croce Bianca e l’Avis.

L’intitolazione da parte dell’amministrazione comunale arriva a 10 anni dalla scomparsa dell’amato parroco.

Dopo la scoprimento della tarda seguirà il taglio del nastro di una mostra fotografica con la proiezione di un video nel teatro parrocchiale. La mostra fotografica ripercorre gli anni di attività di don Bianchi nelle comunità di Calice Ligure e Rialto.

La mostra dedicata a don Costantino Bianchi sarà visitabile per tutto il mese di dicembre con i seguenti orari: lunedì 24 dicembre dalle 21 alle 23; mercoledì 26 dicembre dalle 15 e 30 alle 18:00; venerdì 28 dicembre e sabato 28 dicembre dalle 15 e 30 alle 18:00; e domenica 30 dicembre dalle 15:00 alle 17:00.

“Don Bianchi è stato per la comunità di Calice Ligure un punto di riferimento costante ed un esempio di umanità apprezzato da diverse generazioni di calicesi: una guida pastorale e umano per tanti di noi…” ha detto il sindaco Alessandro Comi, presentando l’iniziativa organizzata per domenica prossima.