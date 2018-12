Cairo, sulla difesa delle pubbliche assistenze: il sindaco Lambertini fa chiarezza

Cairo Montenotte. Dopo la bagarre in Consiglio comunale e l’esposto presentato in Prefettura dall’opposizione in difesa delle pubbliche assistenze, il sindaco Paolo Lambertini interviene per fare chiarezza.

“La mozione della minoranza non forniva nessuna proposta valida per la risoluzione del problema sollevato dal Consiglio di Stato – sottolinea il primo cittadino cairese – ecco perché abbiamo presentato un emendamento con le finalità di chiarire la responsabilità di chi ci ha portato a questa situazione e di impegnarci per fornire alla Regione un supporto concreto. Ma è stata proprio la minoranza a non accettare un documento condiviso”.

“Rifiutiamo categoricamente il tentativo di farci passare per coloro che vogliono indebolire la nostra pubblica assistenza, anzi, ribadiamo la volontà e l’impegno fattivo dell’Amministrazione comunale da me guidata a lavorare per mantenere e possibilmente potenziare il servizio di estremo valore della Croce bianca”, conclude Lambertini.