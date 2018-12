Cairo Montenotte, perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: trasportato in ospedale

Cairo Montenotte. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13,30, a Cairo Montenotte.

Il sinistro è avvenuto in via Ferrere, dove un uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo in un fossato.

Per disincastrarlo dall’interno della vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi traumi o ferite.

I militi della croce bianca di Cairo hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale San Giuseppe.