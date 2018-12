Cairo Montenotte, il sindaco vieta botti e petardi

Cairo Montenotte. Con l’ordinanza numero 19 del 28 dicembre 2018, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini ha vietato l’uso di prodotti pirotecnici, anche di libera vendita, che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante negli spazi pubblici del Comune di Cairo Montenotte nonché in luoghi privati nel caso possano verificarsi ricadute su luoghi pubblici, con effetto dalle 22 del 28 dicembre alle 24 del 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di artifici esclusivamente luminosi (tipo fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti) l’utilizzo deve avvenire in luoghi non affollati lontano da materiali infiammabili ed in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (come il vento forte).

Gli artifici consentiti possono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

E’ vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18 ed è vietato affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, richiedano perizia nel loro impiego.

Il sindaco raccomanda inoltre di “vigilare e di attivarsi affinché si contenga, nel limite del possibile, il disagio provocato agli animali d’affezione dagli scoppi, e di vigilare sui minori affinché non raccolgano eventuali artifici inesplosi”.