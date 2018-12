Cairo, già raccolti 400 euro in favore dell’Airc grazie al nuovo libro di Giuliana Balzano

Cairo Montenotte. È già a quota 400 euro la somma che Giuliana Balzano, di professione infermiera all’ospedale cairese e scrittrice per passione, ha raccolto grazie al suo nuovo libro dal titolo “Passa ore belle”. I proventi della neo pubblicazione verranno destinati all’Airc, proprio perché la storia che viene raccontata è quella di un’amicizia strappata via a causa di un cancro inesorabile.

“Una tragedia annunciata, prevedibile ed inevitabile ma che per anni, per sua legittima difesa, l’autrice del romanzo ha voluto tenere di proposito ben riposta, e soprattutto ben nascosta, in un cassetto. In uno di quei cassetti che sapeva di non aprire mai”.

I valbormidesi stanno contribuendo con trasporto alla raccolta fondi in memoria di Antonella, amica e collega dell’autrice, scomparsa pochi anni fa.

“Il protagonista è il dolore generato da quella tragedia annunciata quando quest’ultima si tramuta dallo stato di annunciata nello stato di vera. Il dolore parla per conto dell’autrice. Lo fa in cento pagine raccontando le consapevolezze, la rabbia, le delusioni, le perplessità che gli girano intorno e gli passano accanto. Cento pagine che vogliono trasmettere sostanzialmente tre messaggi. Il primo che il dolore esiste e va accettato; il secondo che il dolore non va tenuto nascosto ma esternato; il terzo, il più importante, che il dolore degli altri va rispettato. Un’amica che parla ad un’amica anche se quest’ultima è diventata un pugno di cenere, è chiusa in un’urna dietro una lapide di un cimitero. Perché nessuno di noi muore davvero se chi rimane sulla terra ci tiene vivi nei suoi ricordi, portando avanti, e cercando di realizzarli, i nostri sogni. È la storia di un’amicizia che non ha mai conosciuto l’invidia, che ha mantenuto le promesse e i segreti raccontati e ascoltati, che non è mai stata giudice e nemmeno consigliera, che non è mai stata invadente e che ha sempre saputo parlare e tacere al momento giusto. Un’amicizia che ha saputo saltare l’ostacolo, proprio come fa l’amore quando è vero”.