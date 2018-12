Cairo, coppia arrestata dopo furto di attrezzi agricoli: patteggiano

Cairo Montenotte. Sono stati processati per direttissima questa mattina A.G., 35 anni, e B.B., sua coetanea e sua compagna, la coppia arrestata ieri sera dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, col supporto dei colleghi della Stazione di Sassello, con l’accusa di aver commesso un furto all’interno di un’abitazione di Località La Funga di Cairo.

Entrambi hanno patteggiato un anno e dieci mesi di reclusione per il furto, ma la sospensione condizionale è stata concessa soltanto alla donna che è tornata libera senza nessuna misura cautelare. Il compagno, invece, dovrà restare agli arresti domiciliari.

Gli imputati, che erano assistiti dall’avvocato Alessandro Lorenzi, hanno rifiutato la contestazione supplettiva di ricettazione mossa dal pm Elisa Milocco per l’attrezzatura che i carabinieri hanno trovato nella loro abitazione: oggetti che secondo gli inquirenti erano di provenienza furtiva. Per questa contestazione, quindi, i due restano indagati a piede libero.

Secondo l’accusa, i due si sono introdotti all’interno del garage di una casa in località La Funga e hanno portato via dell’attrezzatura spaccalegna del valore di circa 1.000 euro caricandola a bordo di un piccolo mezzo agricolo. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che, vedendo il movimento dei due ladri, ha chiamato il 112. Immediato l’intervento delle pattuglie della Radiomobile e della Stazione di Sassello che ha permesso di bloccare la coppia di ladri. Tra l’altro, i due, per commettere il furto avevano portato con loro la figlioletta di circa 2 anni.

Nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria avviate dopo il furto, in considerazione di altre segnalazioni di episodi analoghi arrivate nei mesi scorsi, in accordo con la Procura, era scattata la perquisizione nell’abitazione dei due arrestati. Un controllo che ha permesso di ritrovare numerosi attrezzi da giardinaggio tra i quali motoseghe, decespugliatori e tosaerba per un valore di circa 15.000 euro, che sono stati sequestrati.

Tra l’altro, i carabinieri invitano chiunque abbia subito un furto di attrezzi agricoli a presentarsi al comando Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte per formalizzare la denuncia di furto e fornire una descrizione o la documentazione degli oggetti dei quali si è subito il furto per accertarne la presenza tra quelli rinvenuti e procedere alla eventuale restituzione.