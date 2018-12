Cairese, stop per Clematis: “Si dedicherà all’università, rientrerà a marzo”

Cairo Montenotte. Quella di domenica contro il Valdivara 5 Terre sarà l’ultima partita del 2018 per Matteo Clematis, che si prenderà una pausa per dedicarsi agli studi universitari. Dopo la sessione invernale, il centrocampista ritornerà ad indossare la maglia gialloblù.

“Solari ed io abbiamo fatto di tutto per convincerlo a rimanere a disposizione – spiega il ds Matteo Giribone – ma comprensibilmente uno degli obiettivi principali per Matteo è lo studio. Questa dimostra ancora una volta lo spessore del ragazzo anche dal punto di vista umano”.

Il direttore sportivo cairese poi aggiunge: “Non intendiamo privarci di Matteo che, oltre ad essere un ottimo giocatore, è un ragazzo serio in campo e fuori, per questo continuerà ad allenarsi con noi per quanto possibile e a marzo lo attendiamo di nuovo in campo con la maglia gialloblù“.