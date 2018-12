Cairo Montenotte. Importante notizia in casa Cairese: il rientro dal prestito di Fabio Prato. Il difensore classe 1997, che per motivi di lavoro ha giocato negli ultimi mesi alla Biellese (Eccellenza), ritorna nella famiglia gialloblù, dove è cresciuto per poi raggiungere a suon di brillanti prestazioni la prima squadra. Come tutti i tifosi sanno, “Pippo” è un giocatore duttile, in grado di ricoprire diversi ruoli, da centrale difensivo a terzino ad esterno di centrocampo. Ragazzo dalla grande serietà e personalità che in casa cairese sono felici di riabbracciare.

Altra interessante novità, l’arrivo a Cairo Montenotte di Alessandro Bruzzone in prestito dal Finale. Il giovane leva 1999 la scorsa stagione ha militato nel Savona, collezionando una decina di presenze in Serie D. Anche Bruzzone è un giocatore polivalente, in grado di ricoprire con la stessa efficacia il ruolo di centrocampista, terzino o esterno offensivo.