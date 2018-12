Cairese, Maurizio Vacca continua l’esperienza al Milan

Cairo Montenotte. Oggi, venerdì 14 dicembre, partenza destinazione Milano per l’istruttore dei Pulcini 2009 della Cairese, Maurizio Vacca, che proseguirà il suo percorso formativo iniziato due anni fa con l’AC Milan.

Vacca trascorrerà una due giorni presso i C.T. Milan Academy, dove partirà il primo step denominato “Grassoroots Level”, che andrà ad approfondire lo sviluppo dei principi di gioco dalla categoria Under 8 alla categoria Under 12. Il corso si concentrerà su tre aspetti principali: Area Tecnica, con lezioni in campo e in aula, Area Psicologica ed Area Nutrizionale.

A marzo 2019 ci sarà il secondo step “Youth Level U13-U17” e a maggio al C.S. Vismara, cuore pulsante del settore giovanile rossonero, il “Pro Level”, accessibile dopo aver acquisito gli attestati dei primi due livelli. Il superamento dei tre corsi permetterà a Vacca di continuare a far parte dello staff tecnico dei Milan Camp, organizzati su tutto il territorio nazionale.