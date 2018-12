Cairo Montenotte. La Cairese supera (2-1, Alessi, Figone; Gaggero) il Pietra Ligure, rimanendo da sola in vetta alla classifica.

L’umore di Matteo Giribone è decisamente ottimo… “Bella partita tra due squadre propositive, che amano giocare al calcio, abbiamo confermato di essere una grande squadra”.

di 24 Galleria fotografica Cairese Vs Pietra Ligure









” Nel primo tempo abbiamo giocato meglio noi, passando in vantaggio con Figone e in più di una occasione potevamo chiuderla – continua il ds – nel secondo tempo è uscito il Pietra, squadra di qualità, meritevole della posizione in classifica, che ha pareggiato con Gaggero… noi dopo aver perso Di Martino (per infortunio), dopo venti minuti, Figone e Brignone, per problemo fisici, abbiamo lottato con tutte le forze, dimostrando grande spirito di gruppo”.

“Saviozzi, su una ripartenza, ha messo una palla in mezzo per Alessi che ha realizzato il goal decisivo… La nostra è una vittoria meritata, non ho più aggettivi per definire i nostri ragazzi, tutti stanno dando il mille per mille, la società sapeva di avere un gruppo di giocatori di ottimo livello, uno staff importante, guidato abilmente da Matteo Solari, ma, onestamente, stiamo andando al di là di ogni più rosea prospettiva e non abbiamo nessuna intenzione di mollare…”.