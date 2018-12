Cairo Montenotte. La vittoria sul Pietra Ligure lancia la Cairese solitaria in vetta al girone ligure di Eccellenza, dopo 14 turni di campionato.

Matteo Spozio, intervistato dall’Ufficio Stampa ASD Cairese 1919, commenta: “Siamo molto contenti. Era una partita difficile, lo sapevamo. Sfidavamo la prima in classifica a pari punti con noi, una squadra tosta, forte, che gioca un bel calcio. Oggi è stato bello scendere su questo campo, vedere gli spalti pieni anche se la giornata non è stata delle migliori. Sul campo abbiamo davvero lottato tutti per raggiungere questo risultato, credo alla fine meritato per quello che si è visto”.

Un ottimo primo tempo con il gol di Figone al 5°, poi più occasioni per il raddoppio tra cui la traversa di Alessi. Al rientro in campo i locali sono calati e il Pietra ha pareggiato, ma la Cairese è poi riuscita a portare a casa la partita, con un gol che nasce dai piedi di Spozio, il quale ha lanciato Saviozzi, autore dell’assist per Alessi. “Il primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto bene il campo. Nel secondo forse non siamo entrati col piglio del primo per cui abbiamo subito patito nel trovare le misure, poi abbiamo recuperato questa palla a centrocampo e davanti Saviozzi e Alessi sono spietati se gli lasci qualche metro“.

Spozio è capitano della capolista. “È una bellissima sensazione“. E nel prossimo turno ci sarà la sfida con il Vado. “Come tutte le partite sarà una finale, come vuole il nostro mister, com’è nel nostro spirito e nella nostra mentalità, per cui da domani penseremo a prepararla al meglio, magari per arrivare ad essere campioni d’inverno“.