Cairo Montenotte. La settima vittoria stagionale vale il primato per la Cairese, capace di imporsi a Beverino sul Valdivara 5 Terre per 2 a 0.

In campo, per la prima volta con la maglia gialloblù, c’era il centrocampista Pier Francesco Figone, giunto in settimana dall’Imperia.

Per Figone un ottimo debutto, con un assist ed una traversa. “Se non sbaglio le altre hanno perso punti, quindi adesso siamo lì – afferma nell’intervista dell’Ufficio Stampa ASD Cairese 1919 -. È stato un bell’esordio, una bella emozione. Mi sono fatto due allenamenti e ho trovato dei compagni veramente bravi; se oggi sono riuscito ad esprimermi in un certo modo il merito è tutto loro. Mi hanno subito fatto sentire parte del gruppo. Un ringraziamento anche allo staff tecnico e a tutta la società”.

“Nella ripresa – prosegue – si poteva fare anche un po’ meglio però è inevitabile che quando sei sopra 2 a 0 e magari anche in superiorità numerica anche un calo di concentrazione purtroppo ci può essere. Questo non deve più avvenire però fa parte del gioco“.

Domenica sarà super sfida, contro l’altra capolista, il Pietra Ligure. “Chiaramente se sono lì, non lo sono per caso. Sarà una bella partita. Speriamo che ci sia un bello spettacolo e vinca la migliore” conclude Figone.