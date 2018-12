Cade in una fascia nell’entroterra albisolese: soccorso anziano

Albisola Superiore. E’ stato soccorso dai militi della Croce Verde di Albisola e dal 118 un anziano 90enne rimasto ferito dopo la caduta da una fascia in un terreno ad Ellera, frazione dell’entroterra albisolese.

L’incidente si è verificato intorno alle 17 e 30, con l’anziano che è ruzzolato per alcuni metri. E’ stato lui stesso a dare l’allarme e a chiedere aiuto: le grida sono state sentite da un altro agricoltore della zona che si è precipitato sul posto, chiamando i soccorsi.

Il 90enne, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: fortunatamente non ha riportato gravi traui e ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Nel tentativo di soccorre il ferito l’altro anziano, di 85 anni, ha accusato un lieve malore e anche per lui sono dovuti intervnire i militi della pubblica assistenza per il trasferimento presso il nosocomio savonese, per agli accertamenti medici del caso.