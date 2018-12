Genova. E’ di una vittima e 44 persone ferite il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A3 nei pressi di Zurigo e che ha avuto come protagonista un mezzo Flixbus partito da Genova e diretto Düsseldorf.

L’incidente si è verificato intorno alle 4.15 quando il mezzo ha sbandato ed è andato a sbattere contro un muro. Sul mezzo c’erano 45 persone e due autisti: secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Zurigo, tre di loro (uno è un conducente) versano in gravi condizioni, mentre una donna di 44 anni è deceduta.

di 6 Galleria fotografica Bus turistico partito da Genova si schianta vicino Zurigo









L’incidente ha causato il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia tra Brunau e Wiedikon. Come riferito dal Corriere Ticino Online, i feriti sono stati distribuiti in sette diverse strutture ospedaliere. Tra di loro non c’erano bambini.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, molti passeggeri erano ancora incastrati tra le lamiere e, come spiegato da una portavoce, “c’era chi urlava, altri erano calmi, abbiamo dovuto agire con attenzione e senza fretta”.

Come confermato dall’azienda a “20 Minuten” il mezzo apparteneva ad una filiale di Flixbus ed era in viaggio verso al Germania per conto della compagnia: “La nostra solidarietà va ai passeggeri interessati, ai conducenti dell’autobus e alle loro famiglie e amici”, ha dichiarato una portavoce.