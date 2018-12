Bragno, Cristian Cattardico: “Bene sotto l’aspetto mentale e del gioco, sono molto soddisfatto”

Cairo Montenotte. Il Bragno fa suo (3-1) l’anticipo del campionato di Promozione, giocato sul terreno amico del “Ponzo”, superando il Vallescrivia.

Le reti dei ragazzi del presidente Roberto Ferraro portano la firma del neo acquisto Romeo, di Anselmo (su rigore) e Mombelloni.

Il goal del provvisorio pareggio del Vallescrivia è di Fassone (su rigore).

Mister Cattardico, a fine gara, analizza, ai microfoni di Ivg, la prestazione del “suo”Bragno.

“I ragazzi sono stati bravi, non era una partita semplice – dice un soddisfatto Cattardico – il Vallescrivia, a dispetto della classifica, è una bella squadra, composta da ottimi giocatori…”.

“Abbiamo interpretato molto bene la gara sia sotto l’aspetto del gioco, sia quello mentale, venivamo dalla deludente prestazione di domenica scorsa a Celle, ma la squadra ha reagito prontamente, mettendo in campo qualità e determinazione“.

“Siamo passati in vantaggio con Romeo, dopo che ci era stata annullata una rete – continua Cattardico – all’inizio del secondo tempo li abbiamo rimessi in gioco , causando un rigore, che potevamo evitare, essendo in una fase di possesso palla”.

“La squadra non si è disunita, ma ha ricominciato a giocare al calcio ed arrivato il 2-1 (ndr, rigore di Anselmo), legittimando la vittoria con la terza marcatura ad opera di Mombelloni”.

“Voglio elogiare coloro che sono entrati a partita in corso, perchè lo hanno fatto la giusta mentalità ed hanno contribuito in maniera esponenziale al successo odierno”.

“Ho parole di elogio anche il reparto avanzato… Romeo, Anselmo, Torra hanno giocato una grande partita – conclude Cattardico – la vittoria è meritata, dobbiamo ripartire da questi tre punti ed avere la testa pronta a domenica prossima“.