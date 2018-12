Borghetto, le volontarie di Noi Animali Onlus donano cinque coperte agli ospiti della Humanitas

Borghetto Santo Spirito. “Quando l’altruismo non ha confini. Ci sono persone che per vocazione hanno scelto di armonizzare la propria vita con quella degli altri cercando di donare un pizzico di felicità in un mondo che purtroppo ha fatto dell’egoismo il comportamento più diffuso”.

Con queste parole Gian Luigi Taboga, di Assoutenti, commenta un gesto molto particolare: un gruppo di signore, volontarie dell’associazione “Noi Animali Savona Onlus”, ha intessuto con le proprie mani cinque coperte di calda lana a vividi colori e le ha donate ad altrettante ospiti della Residenza protetta “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito.

“Il personale, il direttore, gli ospiti della struttura hanno salutato l’avvenimento come il più bel regalo di Natale e luce di speranza per un futuro migliore – racconta Taboga – L’episodio al quale ho assistito conferma che l’abnegazione verso gli altri non cerca le luci della notorietà ma opera silenziosamente e con maggiore efficacia proprio nei luoghi dove la sofferenza può essere lenita solo con gesti di bontà spontanea e disinteressata”.